PP Ravensburg: Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall verunglückt

Bei einem Verkehrsunfall auf der L 456 zwischen Pfullendorf und Krauchenwies ist am Mittwochmorgen eine 17 Jahre alte Motorradfahrerin tödlich verunglückt. Die vorfahrtsberechtigte Zweiradfahrerin war gegen 7.15 Uhr in Richtung Krauchenwies unterwegs, als eine Opel-Fahrerin an der Einmündung Bittelschieß auf die Landesstraße auffuhr. Im Einmündungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge, wobei die Yamaha-Lenkerin noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen erlag. Die Opel-Lenkerin wurde nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt, ein Rettungsdienst brachte sie vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich einer ersten Schätzung zufolge auf rund 12.000 Euro. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs hat die Staatsanwaltschaft einen Gutachter beauftragt. Die L 456 ist derzeit nach wie vor in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

