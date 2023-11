Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 22.11.2023

Ravensburg / Bad Schussenried / Leutkirch / Friedrichshafen (ots)

Kriminalpolizei gelingt Erfolg in einem Ermittlungsverfahren wegen organisierten Drogenhandels im Raum Oberschwaben/Allgäu

In einem umfangreichen Ermittlungsverfahren, das die Kriminalpolizei Friedrichshafen und die Staatsanwaltschaft Ravensburg seit dem Frühjahr dieses Jahres führen, konnten zwischenzeitlich fünf Tatverdächtige im Alter zwischen 29 und 73 Jahren festgenommen werden, die im Verdacht stehen, im größeren Stil einen Handel mit Betäubungsmittel im Raum Oberschwaben/Allgäu betrieben zu haben bzw. daran beteiligt gewesen zu sein.

Bereits im September konnten in Bad Schussenried zwei Tatverdächtige im Alter von 29 und 73 Jahren im Rahmen der Übergabe von Kokain im Kilogrammbereich festgenommen werden. Bei den anschließenden Durchsuchungen konnten über 100.000 Euro Bargeld und weiteres Rauschgift, darunter mehrere Kilogramm Marihuana, sichergestellt werden.

Nachdem die verbleibenden Personen ihren bestehenden Drogenhandel fortsetzten, erfolgten Anfang November weitere Durchsuchungen und drei Festnahmen von zwei Männern und einer Frau im Alter zwischen 42 und 47 Jahren. Im Rahmen der Durchsuchungen im Bereich Leutkirch und Friedrichshafen wurden ebenfalls Betäubungsmittel, namentlich Haschisch und Kokain, sichergestellt.

Gegen die insgesamt fünf im September und im November festgenommenen Personen erließ das Amtsgericht Ravensburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft jeweils Haftbefehle, unter anderem wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, und setzte diese in Vollzug. Die dringend Tatverdächtigen befinden sich seither in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft dauern weiter an.

Erste Staatsanwältin Tanja Vobiller, Tel. 0751/803-1332

Polizeihauptkommissar Christian Sugg, Tel. 0751/803-1010

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell