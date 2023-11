Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Bewohner stört Einbrecher bei der Tat

Einen Einbrecher hat am Dienstagvormittag ein Bewohner gestört, der am Dienstagmorgen sein Haus im Robert-Bosch-Weg verlassen hat. Als er gegen 10.30 Uhr an sein Haus zurückkehrte, um etwas abzuholen, flüchtete ein bislang unbekannter Mann durch eine Hecke von seinem Grundstück. Wie der Bewohner im Anschluss feststellen musste, hatte der Täter die Haustüre aufgebrochen und die Räumlichkeiten durchsucht. Neben Bargeld entwendete der Einbrecher auch Schmuck und andere Wertgegenstände. Der Polizeiposten Meßkirch hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu Tat und Täter unter Tel. 07575/2838 entgegen. Der Flüchtige soll etwa 35 Jahre alt, rund 170 bis 175 cm groß und schlank gewesen sein. Zur Tatzeit trug er demnach eine blaue Jacke mit kleinen Rechteckmustern in Rot und gelben Streifen.

Meßkirch

Transporter zu schnell unterwegs - Fahrer unter Drogeneinfluss

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Mengener Straße haben Beamte des Polizeireviers Sigmaringen den Fahrer eines Transporters gestoppt. Der Fahrzeuglenker war mit knapp über 100 km/h anstelle der erlaubten 70 km/h unterwegs und muss nun mit einem Bußgeld rechnen. Darüber hinaus verlief ein Drogenvortest bei dem 24-Jährigen positiv auf Cannabis. In der Folge musste der junge Mann den Transporter stehen lassen und in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmittel erwarten ihn nun ein weiteres empfindliches Bußgeld sowie ein mehrmonatiges Fahrverbot.

Bad Saulgau / Bondorf

Rasen beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Eine Rasenfläche zwischen Ziegelhof und Krumbach, die als Fahrstrecke für Modellfahrzeuge aufbereitet ist, wurde am vergangenen Wochenende beschädigt. Unbekannte drehten offensichtlich mehrfach mit einem Pkw auf dem nassen Gelände ihre Runden und richteten durch die tiefen Reifenspuren einen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro an. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen der augenscheinlich mutwilligen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise auf die Verursacher unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Herbertingen

Radfahrer bei Unfall mit Lkw leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Lkw wurde am Dienstagmorgen gegen 7.45 Uhr ein Radfahrer in der Bahnhofstraße leicht verletzt. Offensichtlich fuhr der Radfahrer, ohne dies kenntlich zu machen, vom rechten Fahrradschutzstreifen nach links auf die Fahrbahn, um auf den gegenüberliegenden Gehweg zu wechseln. Trotz eingeleiteter Vollbremsung erfasste der 57-jährige Lkw-Fahrer in der Folge den 24 Jahre alten Radler, wobei dieser stürzte. Ein Rettungsdienst brachte den leicht Verletzten mit einer Kopfplatzwunde in ein Krankenhaus. Der Sachschaden fiel lediglich gering aus.

Pfullendorf

Lkw kollidiert bei Wendemanöver mit Pkw

Auf rund 10.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein Lkw-Fahrer am Dienstagvormittag bei einem Wendemanöver in der Kasernenstraße angerichtet hat. Als der 63 Jahre alte Lkw-Fahrer bemerkte, dass er in der Kasernenstraße falsch gefahren ist, setzte er an der Einmündung zum Haus Linzgau rückwärts zum Wenden an und übersah dabei einen dahinterstehenden Mercedes Vito. Trotz Hupen wurde der Pkw rund drei Meter nach hinten geschoben, bis der Lkw zum Stehen kam. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

