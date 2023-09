PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Schwerer Raub eines E - Bikes, Betrunken nach Unfall geflüchtet, Versuchter Wohnungseinbruch in Waldbrunn - Hausen,Bei Streit mit Pfefferspray besprüht, Zu dritt Schüler geschlagen und getreten

Limburg (ots)

Schwerer Raub eines E - Bikes

Zeit: Samstag, 30.09.2023, 04.37 Uhr

Ort: Limburg, Brunnen Pusteblume bei der Stadthalle

Ein 32 - jähriger aus Diez wurde Opfer eines schweren Raubes. Der Mann, der mit seinem E - Bike unterwegs war, hatte sich auf eine Bank im Bereich des Brunnens gesetzt, als er von zwei bisher unbekannten Tätern angesprochen wurde. Die beiden Männer pöbelten den Radfahrer an und provozierten eine körperliche Auseinandersetzung. Dabei wurde der Geschädigte gewürgt, zu Boden gebracht und getreten. Im Anschluss besprühte einer der beiden Täter dem Mann noch Pfefferspray ins Gesicht. Danach raubten sie ihm seinen schwarzen Rucksack der Marke Adidas und sein schwarzes E - Bike der Marke "Cube" im Wert von ca. 2500.- EUR In dem Rucksack hatten sich lediglich diverse Kleidungsstücke befunden. Durch die Schläge und Tritte erlitt der Geschädigte diverse Prellungen. Der Wirkstoff des Pfeffersprays führte zudem zu einer Reizung im Gesichtsbereich. Durch eine Streife der Polizeistation Limburg wurde der Sachverhalt vor Ort aufgenommen. Eine Streife der Bundespolizei, die in die Fahndung nach den Tätern eingebunden war, konnte den flüchtigen Täter auf dem Fahrrad im Bereich des City - Parkhauses antreffen. Der Täter konnte jedoch weiter in Richtung des Rad-/Fußweg, der nach Eschhofen führt, flüchten. Hier musste die Verfolgung abgebrochen werden. Das Fahrrad warf der Täter jedoch bei seiner Flucht in ein angrenzendes Gebüsch. Dort wurde es sichergestellt. Der Täter, der mit dem Fahrrad flüchtete, konnte wie folgt beschrieben werden: - Männlich - dunkle Hautfarbe - ca. 180 cm groß - kräftige Statur - kurze, schwarze, lockige Haare - trug einen grauen Kapuzenpullover Zu dem zweiten Täter konnte der Geschädigte keine Beschreibung abgeben. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg (Tel.: 06431-91400) in Verbindung zu setzen.

Trunkenheitsfahrt, Verkehrsunfallflucht

Zeit: Samstag, 30.09.2023, 00.50 Uhr

Ort: Gemarkung Selters, B 8, Kilometer 0,4

Ein 25 - jähriger Fahrer eines weißen Ford Transits befuhr die B 8 aus Richtung Niederselters in Richtung Niederbrechen. In Höhe Kilometer 0,4 geriet er dann in einer Rechtskurve, vermutlich infolge Trunkenheit, nach rechts von der Fahrbahn ab. Er beschädigte dabei eine Warnbake und entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ca. 15.000 EUR. Durch eine Zeugin wurde kurz nach dem Unfallzeitpunkt in Niederselters ein verletzter Fußgänger gemeldet. Dabei handelte es sich um den geflüchteten Pkw - Fahrer des Unfalls. Bei ihm wurde dann nach ärztlicher Versorgung eine Blutentnahme durchgeführt da er erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Versuchter Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus

Zeit: Freitag, 29.09.2023, 22.50 Uhr

Ort: Waldbrunn - Hausen, Am Lindenberg 15

Ein 28 - jähriger Bewohner eines Einfamilienhauses wurde Opfer eines versuchten Einbruchs. Ein bisher unbekannter Täter versuchte mit einem tatorteigenen Sonnenschirm den Rolladen der Terrassentür des Einfamilienhauses hochzuschieben. Durch den Krach wurde der Wohnungsinhaber aufmerksam und ging in den Garten. Dabei überraschte er den unbekannten Täter der dann in einen dunklen VW Caddy stieg und davonfuhr. Konkrete Angaben zur Personenbeschreibung liegen nicht vor. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg (Tel.: 06431-91400) in Verbindung zu setzen.

Gefährliche Körperverletzung durch den Einsatz von Pfefferspray

Zeit: Freitag, 29.09.2023, 17.45 Uhr

Ort: Limburg, Dr.-Wolff-Straße, City - Arkaden

Ein 29 - jähriger aus Limburg, irakischer Abstammung, wurde Opfer des Einsatzes von Pfefferspray. Er geriet aus bisher ungeklärter Ursache mit einem 21 - jähriger aus Limburg, syrischer Abstammung, in Streit. Im Verlauf dieses Streits sprühte der jüngere Mann dem älteren Pfefferspray ins Gesicht und flüchtete. Da die Personalien ermittelt werden konnten muss der Mann sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Führen eines Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Zeit: Freitag, 29.09.2023, 13.05 Uhr

Ort: Hadamar - Niederzeuzheim, Kirchgasse Einer Streife der Polizeistation Limburg fiel ein blauer Lupo aufgrund der unsicheren Fahrweise auf. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein diesbezügliches Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Gefährliche Körperverletzung auf dem Weg zum Schulbus

Zeit: Donnerstag, 28.09.2023, 13.00 Uhr

Ort: Limburg, Im Ansper 6 Ein 12 - jähriger Junge, der sich auf dem Weg zum Schulbus befand, wurde durch drei Schüler grundlos angegriffen. Er wurde getreten und geschlagen. Dabei erlitt er leichtere Verletzungen. Die Personalien der Beschuldigten konnten ermittelt werden. Gegen die feigen Angreifer wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg (Tel.: 06431-91400) in Verbindung zu setzen.

