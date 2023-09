PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Einbrecher am Werk +++ Autoaufbrecher in Hausen in die Flucht geschlagen +++ Jugendlicher bedroht und schlägt Busfahrer +++ Zwei Verletzte nach Unfall mit Sattelzug +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Einbrecher dringen in Pflanzencenter ein, Weilburg, Am Keilswingert, Mittwoch, 27.09.2023, 18:45 Uhr bis Donnerstag, 28.09.2023, 08:15 Uhr

(wie) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind in Weilburg Einbrecher in ein Pflanzencenter eingedrungen. Die Unbekannten öffneten im Gewerbegebiet am Ortsrand von Weilburg gewaltsam einen Zaun am Parkplatz des Marktes an der Straße "Am Keilswingert". Anschließend drangen die Einbrecher mit Gewalt in das Gebäude ein und begaben sich zum Kassenbereich und den Büros. Dort suchten sie offenbar nach Wertgegenständen und entwendeten schließlich lediglich Cent Münzen. Ohne weitere Beute verschwanden die Täter danach in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

2. Einbruch in Handwerksbetrieb,

Limburg-Eschhofen, Mühlener Straße, Freitag, 29.09.2023, 02:40 Uhr

(wie) Einbrecher sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in einen Handwerksbetrieb in Eschhofen eingestiegen und haben Kupferkabel daraus entwendet. Mehrere Täter fuhren gegen 02:40 Uhr an die Rückseite des Betriebshofes eines Elektromaschinenbauers in der Mühlener Straße. Dort kletterten sie über einen Maschendrahtzaun auf das Gelände und verschafften sich dort Zugang zum Lager des Betriebes. Aus diesem entwendeten die Unbekannten mehrere Rollen Kupferkabel. Diese sowie weiteres Altkupfer verluden die Einbrecher in das Fahrzeug und fuhren mit der Beute im Wert von circa 1.000 EUR in Richtung Limburg davon. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

3. Baucontainer aufgebrochen,

Dornburg-Langendernbach, Bahnhofstraße, Mittwoch, 27.09.2023, 16:30 Uhr bis Donnerstag, 28.09.2023, 07:15 Uhr

(wie) Bisher Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Baucontainer in Langendernbach aufgebrochen und eine Baumaschine daraus entwendet. Der oder die Täter begaben sich zu einer Baustelle in der Bahnhofstraße, am Ortseingang von Langendernbach aus Richtung Wilsenroth kommend. Dort hebelten sie gewaltsam einen Baucontainer auf. Aus dem Inneren wurde dann eine Bodenrakete im Wert von circa 6.000 EUR entwendet. Wie und wohin die Baumaschine transportiert wurde ist unbekannt. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

4. Autoaufbrecher in Hausen in die Flucht geschlagen, Waldbrunn-Hausen, Lindenstraße, Freitag, 29.09.2023, 03:10 Uhr

(wie) Autoaufbrecher haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ihr Unwesen in Hausen getrieben. Eine Anwohnerin hatte gegen 03:10 Uhr in der Lindenstraße verdächtige Geräusche wahrgenommen und über ihr Überwachungssystem gesehen, dass sich eine männliche Person am Haus aufhielt. Als sie diesen ansprach, flüchtete der Mann. Nun bat die Frau ihren Mann draußen nach dem Rechten zu sehen. Dieser lief dem Flüchtenden hinterher und bemerkte zwei Männer in einem Auto auf der Straße. Auch diese nahmen die Beine in die Hand als sie angesprochen wurden. Die Unbekannten hatten auf bisher unbekannte Weise drei Fahrzeuge in der Lindenstraße geöffnet, aber offenbar aufgrund der Störung durch die Anwohner nichts entwenden können. Die Polizei fahndete nach den Tätern und fand in der Langstraße noch ein weiteres geöffnetes Fahrzeug vor. Wie am Morgen dann noch bekannte wurde, haben Unbekannte aus einem Pkw in der Kirchstraße in Hintermeilingen im Laufe der Nacht einen Laptop gestohlen. Auch dort wurde das Fahrzeug gewaltlos geöffnet. Die Kriminalpolizei in Limburg ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

5. Einbrecher scheitern,

Weilburg, Mittlere Friedenbach, Donnerstag, 28.09.2023, 18:00 Uhr bis Freitag, 29.09.2023, 07:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben Unbekannte erfolglos versucht in eine Bäckereifiliale an einem Baumarkt in Weilburg einzubrechen. Der oder die Täter versuchten eine Stahltür der Bäckereifiliale, die in einem Baumarkt in der Straße "Mittlere Friedenbach" untergebracht ist, gewaltsam aufzuhebeln. Als dieses misslang, wurde das Vorhaben offenbar abgebrochen. Es entstand massiver Schaden in Höhe von circa 600 EUR an der Stahltür, weitere Beschädigungen konnten am Gebäude nicht entdeckt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

6. Jugendlicher bedroht und schlägt Busfahrer, Limburg-Offheim, Limburger Straße, Mittwoch 27.09.2023, 14:50 Uhr

(wie) Am Mittwoch hat ein Jugendlicher in Offheim einen Busfahrer bedroht und geschlagen. Der 15-Jährige wollte ohne gültigen Fahrschein in der Limburger Straße in einen Linienbus der Linie 12 einsteigen. Als der Busfahrer ihn daran hindern wollte und erklärte, dass er nur gegen Bezahlung mitfahren könne, wurde der Jugendliche ausfällig, bedrohte und beleidigte den Mann. Nachdem die Erklärungsversuche nicht fruchteten, verständigte der Busfahrer die Polizei. Bis zum Eintreffen der Streife kam es dann zu Handgreiflichkeiten wobei der Jugendliche dem Busfahrer ins Gesicht geschlagen haben soll. Dieser konnte den Angreifer schließlich zu Boden ringen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Polizei stellte die Identität des 15-Jährigen fest und veranlasste die Sicherung der Videoaufzeichnung des Busses. Die Polizei ermittelt nun wegen Erschleichen von Leistungen, Bedrohung, Beleidigung und Körperverletzung und bittet Fahrgäste, welche die Auseinandersetzung im Bus mitbekommen haben, sich unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 zu melden.

7. Motorradkontrolle in Weilmünster,

Weilmünster, Hauptstraße, Donnerstag, 28.09.2023

(wie) Am Donnerstag hat die Polizei in Weilmünster eine Motorradkontrolle durchgeführt und mehrere Kräder beanstandet. Die Verkehrsspezialisten des Zentralen und des regionalen Verkehrsdienstes bauten gemeinsam zwischen 14:30 Uhr und 17:30 Uhr eine Kontrollstelle am Kreisverkehr in der Hauptstraße auf. Dort stoppten sie insgesamt 46 Fahrzeuge zur Kontrolle, davon 29 Motorräder. Bei elf Fahrzeugen hatten die Beamten etwas zu beanstanden. Ein Fahrer war ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs, vier Motorräder waren technisch derart verändert, dass die Weiterfahrt untersagt werden musste. So wurden die Fahrzeugscheine und Kennzeichen sichergestellt, den Abtransport der verkehrsunsicheren Motorräder mussten die Fahrer selbst organisieren. Die weiteren Fahrer kamen mit Mängelanzeigen davon.

8. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizei für die kommende Woche:

Montag: Villmar-Aumenau, Seelbacher Straße

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben wird.

Autobahnpolizei

1. Zwei Verletzte nach Unfall mit Sattelzug, Elz, Bundesautobahn 3, Donnerstag, 28.09.2023, 15:25 Uhr

(wie) Ein Sattelzug hat am Donnerstagnachmittag bei einem kuriosen Unfall auf der A 3 die Fahrzeuge vor und hinter sich beschädigt. Ein 34-Jähriger aus Bosnien-Herzegowina befuhr mit einem Sattelzug die A 3 auf dem rechten der drei Fahrstreifen in Richtung Frankfurt. Kurz vor der Anschlussstelle Limburg-Nord musste der vorausfahrende 52-jährige Ungar seinen Sattelzug verkehrsbedingt abbremsen. Der 34-Jährige konnte nicht rechtzeitig abbremsen und prallte gegen das Heck des Vorausfahrenden. Nach der Kollision stieg der Fahrer aus seien Sattelzug aus, versäumte es aber diesen gegen Wegrollen zu sichern. Das Gespann rollte daher rückwärts die Steigung herab, prallte gegen einen nachfolgenden Kleintransporter aus Hanau und drückte diesen gegen die Außenschutzplanke. Bei dem Unfall wurden der 34-Jährige sowie der 54-jährige Fahrer des Kleintransporters verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten ins Krankenhaus. Den Sattelzug des Unfallverursachers und den Kleintransporter musste die Autobahnpolizei abschleppen lassen. Der Sachschaden wird auf knapp 90.000 EUR geschätzt.

