POL-LM: +++ Auto in Garage aufgebrochen +++ Geld aus Auto gestohlen +++ Bei Unfall an Kreuzung verletzt +++ Motorradfahrer bei Unfall verletzt +++

1. Auto in Garage aufgebrochen,

Weilburg-Waldhausen, Westerwaldstraße, Sonntag, 24.09.2023, 22:15 Uhr bis Montag, 25.09.2023, 06:20 Uhr

(wie) In der Nacht von Sonntag auf Montag ist in Waldhausen ein Pkw in einer Garage aufgebrochen worden. Der oder die unbekannten Täter betraten im Schutze der Dunkelheit ein Grundstück in der Westerwaldstraße und begaben sich zur Hintertür der Doppelgarage. So gelangten sie in das Innere der Garage, wo an einem abgestellten Pkw die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen wurde. Aus dem Innenraum entwendeten der oder die Diebe einen Geldbeutel mitsamt Inhalt. Anschließend entkamen der oder die Täter unerkannt. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

2. Geld aus Auto gestohlen,

Limburg, Zeppelinstraße, Samstag, 23.09.2023, 07:00 Uhr bis 14:00 Uhr

(wie) Am Samstag wurde aus einem Pkw in Limburg Geld gestohlen. Ein 43-Jähriger hatte am Samstagmorgen einen Hyundai in der Zeppelinstraße abgestellt und den Fahrzeugschlüssel daraufhin in einem Büro abgelegt. Es ist nicht auszuschließen, dass ein unbekannter Täter den Schlüssel an sich nahm, den Pkw öffnete, Bargeld daraus entwendete und den Schlüssel zurück in das Büro legte. Der Diebstahl wurde erst am Nachmittag bemerkt. Täterhinweise nimmt die Polizeistation in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

3. Bei Unfall an Kreuzung verletzt,

Runkel-Dehrn, Niederholzstraße, Montag, 25.09.2023, 07:45 Uhr

(wie) Bei einem Verkehrsunfall an einer Kreuzung in Dehrn wurde am Montagmorgen eine Frau verletzt. Ein 24-Jähriger befuhr mit einem Renault die Straße "Im Weiher" von der Hochstraße in Richtung Rolsbachstraße. Im Kreuzungsbereich der Niederholzstraße/ Hochstraße missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Mazda, der von einer 55-Jährigen gesteuert wurde. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Hierbei wurde die 55-Jährige leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 7.500 EUR.

4. Motorradfahrer bei Unfall verletzt,

Limburg, Landesstraße 3063, Dienstag, 26.09.2023, 06:20 Uhr

(wie) Am frühen Dienstagmorgen ist bei einem Unfall auf der L 3063 bei Limburg ein Motorradfahrer verletzt worden. Der 42-Jähriger war mit einer KTM zwischen Runkel und Limburg auf der L 3063 in Richtung B 49 unterwegs. An der Abbiegung zum Dehrner Schloss wollte er nach links auf die K 521 abbiegen. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigt entgegenkommenden Mercedes, der von einem 18-Jährigen gesteuert wurde. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich, bei dem der Motorradfahrer zu Boden geschleudert und verletzt wurde. Nach einer Ersten Behandlung an der Unfallstelle, brachte der Rettungsdienst den Verletzten in ein Krankenhaus. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.

