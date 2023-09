PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Fahrraddiebstahl+++Körperverletzung+++Bedrohung+++Schild zukünftige Flüchtlingsunterkunft Frickhofen+++Kennzeichen gestohlen+++Autoreifen zerstochen+++

Limburg (ots)

Pressemeldung PD Limburg-Weilburg 23.09.2023

1. Fahrraddiebstahl Tatort: Freiherr-vom-Stein-Platz 3, 65549 Limburg Tatzeit: Fr. 22.09.2023, 07:30 Uhr - 12:45 Uhr

Ein 12-jähriger Junge aus Limburg stellte sein Fahrrad am Freitag morgen gegen 07:30 Uhr am Fahrradstellplatz der Theodor-Heuss-Schule ab und sicherte dieses noch mittels Fahrradschloss. Als er gegen 12:45 Uhr wieder zu der Stelle kam war das Fahrrad nicht mehr dort. Auch das Schloss konnte vor Ort nicht gefunden werden. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein 26 Zoll Kinderfahrrad der Marke Bulls Sharptail Street 1 in den Farben grau/orange im Wert von ca. 300EUR.

2. Körperverletzung nach Streitigkeiten Tatort: Mainzer Landstraße, 65589 Hadamar Tatzeit: Fr. 22.09.2023 16:27 Uhr

Nach anfänglichen verbalen Streitigkeiten schlug ein 59-jähriger Mann aus Hadamar seiner 28jährigen ehemaligen Lebensgefährtin aus Elz mit der Faust ins Gesicht, so dass diese sowohl an der Lippe als auch an der Nase verletzt wurde. Gegen den 59-jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

3. Bedrohung Netto Hadamar Tatort: Mainzer Landstraße, 65589 Hadamar (Netto Markt) Tatzeit: Fr. 22.09.2023, 19:20 Uhr

Zur Tatzeit gerieten ein 27-jähriger Mann und seine 28-jährige Lebensgefährtin aus Hadamar in verbale Streitigkeiten mit einer Gruppe von 4 jungen Männern vor dem Netto Markt in Hadamar. Den Grund für die Streitigkeiten ist unbekannt. Im Verlauf des Streitgesprächs zog einer der jungen Männer ein Messer und bedrohte die beiden mit den Worten: "Ich steche euch ab!" Daraufhin flüchteten die jungen Männer in Richtung Hadamar Innenstadt.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

Ca. 18 - 20 Jahre, Blondes, lockiges Haar, 172 cm groß, Russischer Akzent

Täter 2:

Ca. 18 - 20 Jahre, Dickliche Figur, Dunkles Haar

Täter 3:

170 cm groß, Schlank, Dunkle Haare

Täter 4:

Ca. 170 cm, Schlank, Dunkle Haare

Einer der Täter flüchtete auf einer Motocross Maschine mit Versicherungskennzeichen und führte einen rot/schwarzen Helm mit sich. Eine Fahndung im Innenstadtbereich verlief negativ.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

4. Schild zukünftige Flüchtlingsunterkunft Frickhofen

Ereignisort: Sportplatzweg, 65589 Dornburg-Frickhofen Ereigniszeit: Fr. 22.09.2023, 22:00 Uhr - Sa. 23.09.2023, 08:00 Uhr

Im Zeitraum zwischen dem 22.09.2023, 22:00 Uhr und dem 23.09.2023, 08:00 Uhr wurde auf dem Gelände, auf dem in Zukunft Container für die Unterbringung von Flüchtlingen aufgestellt werden sollen, eine ca. 1m x 2,5m große Sperrholzplatte aufgestellt, die in roter Farbe mit den Worten "Deutschland aufwachen" beschriftet war. Das Schild wurde nach fotografischer Dokumentation entfernt. Die Gemeinde Dornburg wurde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

5. Pkw-Kennzeichen gestohlen Tatort: 35781 Weilburg-Kubach, Im Nieder-Wehen Tatzeit: Freitag, 22.09.2023, 15:30 -17:00 Uhr

Durch unbekannte Täter wurden am Freitagnachmittag in Kubach die beiden amtlichen Kennzeichen, LM-TS 227, von einem geparkten schwarzen PKW, 3er BMW, entwendet. Das vordere Kennzeichen wurde samt der Halterung vom Fahrzeug gerissen. Das hintere Kennzeichen wurde aus der Halterung entnommen.

Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/91400 in Verbindung zu setzen.

6. Autoreifen zerstochen Tatort: 65614 Beselich-Obertiefenbach, Hauptstraße Tatzeit: Freitag, 22.09.2023, 16:15 - 17:30 Uhr

Am Freitagnachmittag wurde in der Hauptstraße in Beselich ein abgestellter Pkw durch unbekannte Täter beschädigt. An dem schwarzen VW-Caddy wurde der vordere Reifen auf der Fahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerstochen. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 150 EUR. Hinweise nimmt die Polizeistation in Weilburg unter der Rufnummer 06471/93860 entgegen.

7. Streit und Schläge auf einer Geburtstagsfeier Tatort: 65606 Villmar, Peter-Paul-Straße Tatzeit: Samstag, 23.09.2023, 00:22 Uhr

Auf einer privaten Geburtstagsfeier kam es am frühen Samstag morgen zwischen zwei Gästen zunächst zu verbalen Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf schlug ein 31-jähriger aus Villmar einem 33-jährigen aus Runkel ins Gesicht. Der 33-jährige wurde dadurch verletzt und musste von einer Rettungswagenbesatzung behandelt werden. Der 31-jährige verließ noch vor dem Eintreffen der Polizei die Feier. Bevor es zu der körperlichen Auseinandersetzung kam, versuchte eine 25-jährige Villmarerin noch die beiden Kontrahenten zu trennen. Dabei wurde sie durch den 31- jährigen geschubst und verletzte sich ebenfalls leicht.

Die Polizei in Weilburg hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

