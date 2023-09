PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Kleintransporter aufgebrochen +++ Sachbeschädigung im Linienbus +++ Sachbeschädigung an einer Lagerhalle +++ Erneuter Zeugenaufruf - Gefährliche Körperverletzung auf dem Kirchweihfest in Elz +++

1. Kleintransporter aufgebrochen,

Limburg, Wichernweg, Donnerstag, 21.09.2023, 18:30 Uhr bis Freitag, 22.09.2023, 06:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist in Limburg ein Kleintransporter aufgebrochen worden. Ein 40-Jähriger hatte einen weißen Mercedes Sprinter im Wichernweg am Straßenrand abgestellt. Als er am Freitagmorgen zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein Unbekannter im Laufe der Nacht die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen und danach den Innenraum des Sprinters durchsucht hatte. Entwendet wurde aber augenscheinlich nichts. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 300 EUR, Hinweise zu dem Sachverhalt werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegengenommen.

2. Sachbeschädigung im Linienbus,

Limburg, Zeppelinstraße, Donnerstag, 21.09.2023, 10.00 Uhr

(eh) Am vergangen Donnerstag, den 21.09.2023, kam es in der Zeppelinstraße in Limburg zu einer Sachbeschädigung in einem Linienbus durch eine Gruppe Jugendlicher. Die namentlich nicht bekannten Tatverdächtigen beschädigten gegen 10:00 Uhr eine Trennscheibe mittels stumpfer Gewalt. Anschließend verließen sie den Bus in Blumenrod. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 500 EUR. Täterhinweise nimmt die Polizeistation in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

3. Sachbeschädigung an einer Lagerhalle, Limburg-Weilburg, Lagerhalle, Dienstag, 19.09.2023, 12:00 Uhr bis Donnerstag, 21.09.2023, 18:30 Uhr

(lt) Im Zeitraum zwischen Dienstag, 19.09.2023 12:00 Uhr und Donnerstag 21.09.2023 18:30 Uhr, kam es an einer leerstehenden landwirtschaftlichen Lagerhalle in Gaudernbach zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter zerstörten drei Glaseinsätze eines Sprossenfensters. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 150 EUR. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei in Limburg-Weilburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

4. Erneuter Zeugenaufruf - Gefährliche Körperverletzung auf dem Kirchweihfest in Elz, Elz, Pfortenstraße, Samstag, 16.09.2023, 22:55 Uhr

(wie) Am letzten Samstagabend kam es auf der Kirmes in Elz zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern und circa zehn unbekannten Personen, bei der die zwei Männer schwer verletzt wurden. Nach Angaben eines Geschädigten sollen die unbekannten Personen gegen 22:55 Uhr eine Frau belästigt haben. Als er der Frau habe helfen wollen, sei er von den Unbekannten geschlagen und getreten worden. Den zweiten Geschädigten ereilte dasselbe Schicksal. Beide Geschädigten wurden erheblich verletzt und mussten zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Bei den Tätern soll es sich um Personen mit südländischem Erscheinungsbild handeln.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen und Hinweisgeber erneut, sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 in Verbindung zu setzen. Insbesondere die belästigte Frau wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

5. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizei für die kommende Woche:

Dienstag: Bad Camberg, L 3031, Waldschlösschen

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben wird.

Autobahnpolizei

1. Bei Unfall auf A 3 verletzt,

Limburg, Bundesautobahn 3, Mittwoch, 20.09.2023, 20:40 Uhr

(wie) Am Donnerstagabend wurde auf der A 3 bei Limburg eine Frau bei einem Verkehrsunfall verletzt. Ein 31-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen war mit einem Mercedes auf der A 3 von Frankfurt in Richtung Köln unterwegs. Aufgrund der nicht an die Witterungsverhältnisse angepassten Geschwindigkeit verlor er auf der Lahnbrücke die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte nach rechts. Dabei kollidierte er mit dem Toyota einer 33-jährigen Schweizerin. Bei dem Unfall wurde die Frau verletzt, weshalb der Rettungsdienst sie zur Behandlung in ein Krankenhaus brachte. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, die Autobahnpolizei schätzt den Sachschaden auf über 8.000 EUR.

