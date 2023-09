PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Betrunkener begeht Reihe von Straftaten +++ Einbruchsversuche +++ Diebe machen Beute +++ Verletzte bei Auseinandersetzungen +++ Autos beschädigt +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Betrunkener begeht Reihe von Straftaten, Limburg, Grabenstraße/ Plötze, Sonntag, 24.09.2023, 17:10 Uhr bis 20:50 Uhr

(wie) Ein betrunkener Mann hat am Sonntagabend eine ganze Reihe an Straftaten begangen und somit die Polizei über Stunden beschäftigt, er wurde schließlich in Gewahrsam genommen. Zunächst wurde der Polizei gegen 17:10 Uhr ein auffällig fahrender Audi Q3 auf der Lahnbrücke gemeldet. Eine Streife konnte den Pkw kurz darauf in der Grabenstraße entdecken und nach kurzer Verfolgung in der Frankenstraße zum Anhalten bringen. Der 40-Jährige Fahrer stand deutlich unter dem Einfluss von Alkohol und wurde festgenommen. Bei der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann den Audi im Wert von circa 50.000 EUR zuvor an der Kirmes in Hadamar-Oberweyer gestohlen hatte. Die angebrachten Kennzeichen passten auch nicht zu dem Pkw und waren ebenfalls zuvor gestohlen und dann an dem entwendeten Auto angebracht worden. Da der polizeibekannte 40-Jährige neben Alkohol noch Medikamente eingenommen hatte, wurde er nach der Blutentnahme vom Notarzt untersucht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten den Mann auf Anordnung der Staatsanwaltschaft. Kurz darauf wurde die Polizei zu einem Hotel in der Altstadt gerufen, da dort ein Einbrecher und Dieb erwischt worden sei und nun festgehalten wurde. Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie in der Straße "Plötze" wieder auf den 40-Jährigen trafen, der dort in das Hotel eingedrungen war. Im Inneren hatte er dann einen Drucker, einen Laptop, zwei Armbanduhren und eine Geldbörse gestohlen. Zudem nahm er unbefugt Bier und Energydrinks an sich. Bei der Durchsuchung des 40-Jährigen fanden die Beamten die Geldbörse sowie eine Armbanduhr und eine fremde Bankkarte. Nach der Aufnahme des Sachverhaltes nahmen die Polizisten den Mann in Gewahrsam und brachten ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten in einer Zelle unter.

2. Versuchter Einbruch in Hotel,

Limburg, Frankfurter Straße, Samstag, 23.09.2023, 18:30 Uhr bis Sonntag, 24.09.2023, 07:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte versucht in ein Hotel in Limburg einzubrechen. Der oder die Täter hatten sich im Schutze der Dunkelheit dem Gebäude in der Frankfurter Straße genähert. Dort versuchten sie die Tür aufzuhebeln und schlugen sogar eine Glasscheibe ein. Ins Innere gelangten sie aber offenbar nicht. So flohen der oder die Einbrecher erfolglos und hinterließen einen Sachschaden an der Tür. Täterhinweise nimmt die Polizeistation in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

3. Einbrecher scheitern an Fenstern,

Bad Camberg, Nahestraße, Freitag, 15.09.2023 bis Samstag, 23.09.2023

(wie) Im Zeitraum zwischen Freitag, den 15.09.2023, und Samstag, den 23.09.2023, wurde versucht in eine Wohnung in Bad Camberg einzubrechen. Ein 34-Jähriger bemerkte am Samstag die Einbruchsspuren an den Fenstern seiner Wohnung in der Nahestraße und verständigte die Polizei. Offenbar hatte ein Einbrecher an mehreren Fenstern der Wohnung versucht in das Innere zu gelangen. Dies misslang und der Unbekannte musste unverrichteter Dinge davonziehen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 800 EUR. Hinweise zu der Tat nimmt die Kriminalpolizei in Limburg-Weilburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

4. Auto aufgebrochen,

Limburg, Am Kissel, Donnerstag, 21.09.2023, 21:30 Uhr bis Freitag, 22.09.2023, 05:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag der letzten Woche ist in Limburg ein Auto aufgebrochen und Gegenstände daraus entwendet worden. Ein 63-Jähriger hatte einen roten Peugeot 108 in der Straße "Am Kissel" abgestellt. Als er am nächsten Morgen zu dem Pkw zurück kehrte, musste er feststellen, dass Unbekannte eine Scheibe eingeschlagen hatten. Aus dem Inneren des Peugeot wurden unter anderem eine Aktentasche, Bekleidung und ein Schlüssel gestohlen. Anschließend entkam der Dieb unerkannt. Täterhinweise nimmt die Polizeistation in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

5. Fahrraddiebe machen Beute,

Landkreis Limburg-Weilburg, Sonntag, 17.09.2023 bis Samstag, 23.09.2023

(wie) Fahrraddiebe haben in der letzten Woche im Landkreis zahlreiche Zweiräder gestohlen. In Limburg waren Diebe in der Friedrich-Ebert-Straße erfolgreich, dort verschafften sie sich Zugang zu einem Kellerraum in einem Mehrfamilienhaus und entwendeten zwei Fahrräder. Aus einer Garage in der Oberdorfstraße in Hadamar-Oberweyer erbeuteten Unbekannte ein E-Bike der Marke "Bulls". Gleich drei Fahrräder verschwanden aus einem Mehrfamilienhaus in Waldbrunn-Fussingen. Zwei der Räder waren in der Garage abgestellt worden, ein weiteres stand im Flurbereich des Kellers. Sie verschwanden von Donnerstag auf Freitag der letzten Woche. In allen Fällen entkamen die Täter unerkannt mit der Beute im Gesamtwert von knapp 4.700 EUR. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei in Limburg-Weilburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

6. Jugendliche geschlagen und verletzt,

Limburg, Am Huttig, Sonntag, 24.09.2023, 20:30 Uhr

(wie) Eine Jugendliche ist am Sonntagabend in Limburg von zwei Männern angegriffen, getreten und geschlagen sowie dabei verletzt worden. Eine 14-Jährige war mit Freundinnen in Limburg unterwegs, als sie an der Bahnhofstraße von einer vierköpfigen Gruppe junger Männer angepöbelt worden sein sollen. Einer der Männer habe sogar eine Dose nach den Mädchen geworfen. Nach einem Restaurantbesuch wären die Jugendlichen wieder auf die Männer getroffen und hätten diese auf ihr vorheriges Verhalten angesprochen. Hierauf habe einer extrem aggressiv reagiert und die Mädchen angreifen wollen, was noch von einem anderen Mann verhindert worden sei. Als die jugendlichen den Notruf wählten flohen die Männer. Während zwei der Jugendlichen den Männern hinterherliefen, warteten die anderen auf die Polizei. Eine Streife nahm den Sachverhalt auf, wobei plötzlich die verfolgenden Mädchen anriefen, weil sie in der Straße " Am Huttig" von den Männern angegriffen, geschlagen und getreten worden wären. Sofort eilte die Streife zur Hilfe und verständigte eine weitere zur Fahndung nach den Tätern. Die 14-Jährige war bei der Attacke verletzt worden, zudem hatten die Täter sie mit Steinen beworfen und getroffen. Nach einer Behandlung vom Rettungsdienst brachte die Streife die Jugendliche zu ihren Erziehungsberechtigten. Die anderen Mädchen der Gruppe ließen sich abholen. Trotz Fahndung konnten die Täter nicht mehr ausfindig gemacht werden. Sie wurden von den Jugendlichen beschrieben als circa 20 Jahre alt und waren nach deren Einschätzung afghanischer Herkunft. Einer sei circa 170 cm groß, schlank mit dünnem Gesicht und schwarzhaarig mit Drei-Tage-Bart gewesen. Getragen habe er eine schwarze Hose, weiße Sneaker und einen schwarzen Pullover mit "Los Angeles" Aufdruck. Der andere habe eine normale Statur, schwarze Haare mit Kinn- und Oberlippenbart gehabt und sei 170 bis 175 cm groß gewesen. Bekleidet soll er mit einem schwarzen Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift auf dem Rücken gewesen sein. Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 erbeten.

7. Verletzte bei Schlägerei,

Limburg, Am Huttig, Sonntag, 24.09.2023, 21:30 Uhr

(wie) Am Sonntagabende kam es in Limburg zu einer Schlägerei dreier Männer, bei der alle Beteiligten verletzt wurden. Ein 20-Jähriger traf gegen 21:30 Uhr in der Straße "Am Huttig" auf zwei 20 und 25 Jahre alte Männer. Es kam zum Streit, bei dem es offenbar auch um das Abholen von jungen Frauen an der Örtlichkeit ging. Ein Pkw wurde beschädigt und es flogen schnell die Fäuste. Bei der Schlägerei verletzten sich die Kontrahenten gegenseitig, wobei der einzelne 20-Jährige auch ein Schlagwerkzeug in der Hand gehalten haben soll. Zeugen verständigten die Polizei, die mit mehreren Streifen zum Tatort eilte. Bei der Sachverhaltsaufnahme musste der erstgenannte 20-Jährige vom Rettungsdienst behandelt werden. Da alle Beteiligten deutlich sichtbar verletzt waren, leitete die Polizei Ermittlungsverfahren gegen die Männer ein.

Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 erbeten.

8. Festnahme nach Bedrohung,

Hadamar, Alte Chaussee, Sonntag, 24.09.2023, 23:45 Uhr

(wie) Die Polizei hat in der Nacht von Sonntag auf Montag einen Mann in Hadamar festgenommen, der sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung verschafft und die Bewohnerin bedroht hatte. Eine 45-Jährige rief kurz vor Mitternacht die Polizei, da ein ihr bekannter Mann ihre Wohnungstür eingetreten und sie und ihren Besuch mit einem Messer bedroht hatte. Offenbar war es auch zu einer Auseinandersetzung mit dem 38-jährigen Besucher der Frau gekommen. Das Messer lag noch in der Wohnung und wurde von den Beamten sichergestellt. Offenbar kam es in den letzten Tagen vermehrt zu Übergriffen, der in dieser Nacht darin gipfelte, das der 38-Jährige Eindringling die Tür eintrat. Er war beim Eintreffen der Polizei bereits geflohen. Während die Streife nach dem Eindringling suchte, tauchte dieser wieder an der Wohnung der 45-Jährigen auf. Er konnte von den Beamten in unmittelbarer Nähe festgenommen werden, wobei er sich massiv wehrte und zu Boden gebracht werden musste. Da sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befand wurde er anschließend in einer Fachklinik untergebracht. Die Polizei ermittelt wegen diverser Straftaten und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

9. Autos beschädigt,

Landkreis Limburg-Weilburg, Donnerstag, 21.09.2023 bis Montag, 25.09.2023

(wie) Am Wochenende haben Unbekannte an verschiedenen Örtlichkeiten im Landkreis Autos beschädigt. Von Donnerstag auf Freitag wurde in Weilburg in der Straße "Auf den Hohen Gräben" die hintere Fahrzeugtür der Fahrerseite eines geparkten schwarzen Renault Twingo zerkratzt. In Bad Camberg zerstach ein Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Reifen der rechten Fahrzeugseite eines schwarzen VW Tiguan in der Schulstraße. Im selben Zeitraum wurden in der Limburger Galmerstraße alle vier Reifen eines geparkten blauen Fiat Panda platt gestochen und dazu noch ein Außenspiegel beschädigt. Einen weiteren Reifen erwischte es an einem VW Beetle in Weilburg-Kirschhofen, der dort zwischen Samstag und Montag in der Wingertstraße stand. Der Sachschaden wird auf insgesamt 2.500 EUR geschätzt.

Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 für Limburg und Bad Camberg und unter 06471/ 9386-0 für Weilburg erbeten.

10. Drei Verletzte bei Unfall an Kreuzung, Löhnberg-Niedershausen, Obershäuser Straße/Landesstraße 3044, Sonntag, 24.09.2023, 15:45 Uhr

(wie) Am Sonntagnachmittag wurden bei einem Unfall an einer Kreuzung in Niedershausen drei Menschen verletzt. Eine 19-Jährige befuhr mit einem Fiat die L 3044 in Niedershausen in Richtung Obershausen und wollte nach links in die Obershäuser Straße abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines entgegenkommenden Ford, der von einer 52-Jährigen gesteuert wurde. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, die schließlich in der Obershäuser Straße zum Stehen kamen. Bei der Kollision wurden die beiden Fahrerinnen sowie ein Beifahrer im Ford verletzt. Vom Rettungsdienst wurden die Fahrerinnen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 23.000 EUR.

Autobahnpolizei

1. Betrunken bei Unfall auf A 3 schwerverletzt, Elz, Bundesautobahn 3, Samstag, 23.09.2023, 23:35 Uhr

(wie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist bei einem Unfall auf der A 3 bei Elz ein betrunkener Mann schwer verletzt worden. Der 27-Jährige war mit einem VW auf der A 3 in Richtung Köln gefahren, als er zwischen Limburg und Diez nach einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und gegen die Mittelschutzplanke prallte. Hiernach fuhr er über alle Fahrstreifen nach rechts, prallte gegen die Außenschutzplanke und kam schließlich komplett von der Fahrbahn ab, wo der Pkw einen Verteilerkasten zerstörte und ein digitales Verkehrsschild beschädigte. Bei dem Unfall wurde der Mann schwer verletzt, weshalb der Rettungsdienst ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus brachte. Dort wurde dem 27-Jährigen auch eine Blutprobe abgenommen, da er offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Zudem besteht der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Autobahnpolizei schätzt den Sachschaden auf über 15.000 EUR.

2. Zwei Verletzte bei Auffahrunfall auf der A 3, Elz, Bundesautobahn 3, Sonntag, 24.09.2023, 14:40 Uhr

(wie) Am Sonntagnachmittag sind bei einem Auffahrunfall auf der A 3 bei Elz zwei Menschen verletzt worden. Ein 23-Jähriger war mit einem Ford auf der A 3 in Richtung Köln unterwegs, als der Verkehr vor ihm plötzlich stockte. Dies übersah der Fahrer und prallte gegen den vorausfahrenden Audi eines 35-Jährigen, der durch die Wucht des Aufpralls gegen das Heck eines 39-Jährigen in einem VW geschoben wurde. Bei der Kollision wurden die beiden Insassen des Audi verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Ford und der Audi mussten abgeschleppt werden, den Sachschaden schätzt die Autobahnpolizei auf mindestens 25.000 EUR.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell