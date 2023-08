Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Wahlplakate im Vorderen Westen und in Baunatal beschädigt: Zwei Tatverdächtige festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen und Baunatal:

Gleich zweimal konnte die Kasseler Polizei am gestrigen Donnerstag unabhängig voneinander Tatverdächtige nach Sachbeschädigungen an Wahlplakaten festnehmen. Der 58 Jahre alte Mann und die 28-jährige Frau, beide aus Kassel, müssen sich nun jeweils wegen Sachbeschädigung verantworten.

Zunächst hatte gegen Mitternacht ein Zeuge über den Notruf bei der Polizei mitgeteilt, dass ein Mann in der Goethestraße, Ecke Querallee, Wahlplakate beschädigen soll. Bei Eintreffen der Streife des Polizeireviers Mitte war der Täter bereits geflüchtet, wurde aber nur wenige Minuten später bei einer weiteren Sachbeschädigung am Bebelplatz von einem Anwohner beobachtet. Die hinzugeeilten Polizisten konnten den 58-Jährigen, der gerade mit einem Seitenschneider die Kabelbinder eines Plakats durchtrennte, auf frischer Tat festnehmen. Insgesamt drei beschädigte Wahlplakate der Parteien "SPD" und "Bündnis 90/ Die Grünen", die offenbar von dem Tatverdächtigen angegangen wurden, stellten die Beamten anschließend fest. Den 58-Jährigen nahmen sie mit auf das Revier und stellten den Seitenschneider sicher. Da ein Atemalkoholtest bei dem Tatverdächtigen 1,7 Promille ergab, musste er den Rest der Nacht in einer Zelle im Polizeigewahrsam verbringen.

Am Donnerstagabend gegen 22:15 Uhr kam es zu weiteren Sachbeschädigungen an Wahlplakaten in Baunatal. Eine Zeugin hatte zwei Personen beobachtet, die durch die Kirchbaunaer Straße zogen und sich mit einem unbekannten Gegenstand an aufgehängten Wahlplakaten zu schaffen machten. Bei der unmittelbar eingeleiteten Fahndung entdeckte eine Streife des Polizeireviers Süd-West zwei Frauen, die bei Erblicken des Streifenwagens sofort Fersengeld gaben und querfeldein in verschiedene Richtungen flüchteten. Nach nur 100 Metern Verfolgung konnten die Polizisten die 28-Jährige, die während ihrer Flucht einen Teleskopstiel in eine Hecke geworfen hatte, einholen und festnehmen. Den weggeworfenen Stiel, an dem offenbar eigens zum Abtrennen der Plakate von den Straßenmasten mit Panzertape ein Messer angebracht war, stellten die Beamten sicher. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren sechs Wahlplakate der Partei "AfD" beschädigt worden, teils indem sie mittig durchgeschnitten wurden. Die 28-Jährige musste die Streife für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf die Dienststelle begleiten. Die Ermittlungen zu ihrer geflüchteten Komplizin werden bei der Kriminalinspektion Staatsschutz geführt und dauern an.

