Polizei Mettmann

POL-ME: Falscher Wasserwerker betrügt 85-jährige Seniorin - Hilden - 2303062

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am gestrigen Mittwoch (15. März 2023) hat ein bislang unbekannter Mann eine Seniorin in Hilden um hochwertigen Schmuck betrogen. Der Tatverdächtige gab sich als Wasserwerker aus und verschaffte sich so Zutritt zur Wohnung der Frau.

Das war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Gegen 12.45 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an der Wohnungstüre einer 85-jährigen Frau im Wohngebiet rund um die Karnaper Straße. Der Mann gab vor, in dem Mehrfamilienhaus einen Wasserschaden zu reparieren. Deshalb müsse er auch den Anschluss im Bad der 85-Jährigen überprüfen. Die Seniorin ließ den Mann in ihre Wohnung und anschließend für einen kurzen Augenblick unbeobachtet. Danach bemerkte sie, dass der Tatverdächtige die Wohnung unbemerkt verlassen hatte. Nachdem sie feststellte, dass hochwertiger Schmuck entwendet worden war, alarmierte sie die Polizei.

Den unbekannten Tatverdächtigen kann sie wie folgt beschreiben:

- männlich - ca. 50 bis 55 Jahre alt - ca. 1,75 m groß - korpulent - mitteleuropäisches Erscheinungsbild - kurze Haare, Halbglatze - grau melierter Bart - trug dunkle Arbeitskleidung

Die Polizei in Hilden bittet um Hinweise: Wer hat den Mann zur Tatzeit im Bereich der Karnaper Straße gesehen oder kann Angaben zu seiner Identität machen? Die Wache in Hilden ist jederzeit unter der Nummer 02103 898-6410 erreichbar.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell