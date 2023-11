Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 24.11.2023

Ravensburg (ots)

44-jähriger Drogendealer in Haft

Das Kriminalkommissariat Ravensburg hat einen 44-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, seit längerer Zeit mit Betäubungsmitteln zu handeln. Im Rahmen eines anderen Ermittlungsverfahrens erhärtete sich der Verdacht gegen den 44-Jährigen. Bei einer richterlich angeordneten Durchsuchung am 09.11.2023 fanden die Ermittler in den Wohnräumen des Tatverdächtigen jeweils über 100 Gramm Marihuana und Haschisch sowie etwa 80 Gramm Amphetamin, über 35 Gramm Kokain und über 100 Ecstasy-Tabletten. Neben den Betäubungsmitteln, die nach dem Stand der bisherigen Ermittlungen zum gewinnbringenden Weiterverkauf bestimmt waren, bewahrte der 44-jährige Mann in seiner Wohnung eine Schreckschusswaffe sowie, jederzeit griffbereit, ein Messer sowie ein Einhandmesser auf.

Das zuständige Amtsgericht erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg noch am 09.11.2023 Haftbefehl gegen den dringend Tatverdächtigen u.a. wegen bewaffneten unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und setzte diesen in Vollzug. Seither befindet sich der 44-Jährige in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt.

Erste Staatsanwältin Tanja Vobiller, Tel. 0751/806-1332

Polizeihauptkommissarin Daniela Baier, Tel. 0751/803-1010

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell