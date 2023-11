Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Ondrup, B474, Verkehrsunfall mit Personenschaden

Coesfeld (ots)

Am 04.11.2023 gegen 12:55 Uhr befuhr eine 64-jährige Olfenerin mit ihrem Auto die B474 von Lüdinghausen in Fahrtrichtung Dülmen. In Höhe der Unfallörtlichkeit kam die Autofahrerin aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den Straßengraben. Hier kam sie zum Stillstand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Fahrzeugführerin in ihrem Fahrzeug eingeschlossen. Sie wurde schwer verletzt aus dem Fahrzeug geborgen und einem Krankenhaus zugeführt. Das Fahrzeug der Olfenerin war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

