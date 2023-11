Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen

Lastwagenfahrer drängt Audi in Leitplanke und flüchtet

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf der Bundesstraße 31 am Donnerstagmittag ermittelt die Polizei Friedrichshafen. Ein 63 Jahre alter Audi-Fahrer war gegen 12 Uhr in Richtung Überlingen unterwegs und setzte kurz nach dem Waggershauser Tunnel, im zweispurigen Bereich, zum Überholen einer Lkw-Kolonne an. Der vorderste Lastwagen geriet dabei auf die linke Fahrspur und drängte den A6 in die Leitplanke ab. Beide Unfallbeteiligten sowie ein Zeuge hielten zunächst auf Höhe der Auffahrt FN-West an, der Unfallverursacher stieg jedoch nicht aus, sondern setzte seine Fahrt mit seinem Lkw mit mutmaßlich italienischer Zulassung unvermittelt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am Audi entstand durch die Kollision mit der Leitplanke rund 10.000 Euro Sachschaden. Zeugen des Unfalls oder Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Betrunken unterwegs

Mit straf- und führerscheinrechtlichen Konsequenzen muss ein 35-jähriger Mann rechnen, der am Freitagmorgen mit der Polizei zu tun hatte. Er war am Abend mit seiner Freundin in Streit geraten, woraufhin er sich offenbar alkoholisiert ins Auto setzte und davonfuhr. Auf der vergeblichen Suche nach einem Hotel soll er eine Katze überfahren haben und kehrte gegen Mitternacht mit einem Taxi zurück an die Wohnanschrift. Dort kam es erneut zur Auseinandersetzung, woraufhin die Polizei anrückte. Weil die Atemalkoholmessung bei dem 35-Jährigen über 1,2 Promille anzeigte, musste der Mann die Beamten in eine Klinik begleiten und zwei Blutproben abgeben. Bei der Durchsuchung nach dem Führerschein des Mannes, den er nicht freiwillig abgeben wollte, fanden die Polizisten darüber hinaus auch mehrere offenbar gefälschte Geldscheine, weshalb ein weiteres Ermittlungsverfahren auf ihn zukommt.

Eriskirch

Schloss mit Sekundenkleber beschädigt - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter hat zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagvormittag den Schließzylinder der Eingangstüre eines Reihenhauses im Fuchsbühlweg in Mariabrunn mit Sekundenkleber zerstört. Bereits am 25.10. hatte ein Täter das Schloss auf gleiche Art und Weise beschädigt. Nun ermittelt der Polizeiposten Langenargen wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07543/9316-0 zu melden.

Tettnang

Unfallflucht

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend kurz nach 23 Uhr auf der B 467 sucht die Polizei Zeugen. Ein 49 Jahre alter Renault-Fahrer gibt an, im Bereich Tettnang unterwegs gewesen zu sein, als ihm ein weißer Kleinwagen auf seiner Spur entgegengekommen sein soll. Um einen Unfall zu verhindern wich der 49-Jährige nach rechts aus und kollidierte mit einem Leitpfosten. Der Entgegenkommende sei im Anschluss weitergefahren, ohne sich zu kümmern. Am Renault entstand rund 1.000 Euro Sachschaden, Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 bei der Polizei zu melden.

Bodenseekreis

Falsche Bestellung geliefert - Polizei ermittelt

Verdutzt dürften die Blicke eines Mannes aus dem westlichen Bodenseekreis gewesen sein, als er Anfang der Woche ein ersehntes Paket öffnete. Der 74-jährige Senior hatte im Internet ein neues Küchengerät bestellt und fand in der unerwartet klein geratenen Zustellung keine Haushalts-Elektronik, sondern lediglich mehrere Gramm Marihuana und Haschisch. Er informierte die Polizei über den für ihn unerfreulichen Vorfall, die nun Ermittlungen eingeleitet hat. Ob sich der andere Empfänger der mutmaßlich beim Versandprozess vertauschten Päckchen über das Küchenutensil erfreute, ist der Polizei derzeit nicht bekannt.

Überlingen

Von Straße abgekommen

Weil sie ihren Angaben zufolge einem entgegenkommenden Autofahrer ausweichen musste, endete die Autofahrt einer 23-Jährigen am Donnerstagabend gegen 23 Uhr an einer Straßenlaterne in der Owinger Straße. Der unbekannte Entgegenkommende setzte seine Fahrt fort, am VW Golf der Frau entstand mehrere hundert Euro Sachschaden. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An der Straßenbeleuchtung wird der Schaden auf rund 1.000 Euro geschätzt. Ein Rettungsdienst brachte die 23-Jährige zur vorsorglichen Untersuchung in eine Klinik, sie blieb den ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum geflüchteten Beteiligten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 bei der Polizei Überlingen zu melden.

