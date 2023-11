Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Rollerfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Offenbar übersehen hat ein 63 Jahre alter Daimler-Fahrer eine Rollerfahrerin, als er am Donnerstag kurz vor 18 Uhr von der Frauenstraße nach links in die Wilhelmstraße einbiegen wollte. Die 41-Jährige, die in entgegengesetzter Richtung in der Frauenstraße unterwegs war, kam bei dem Unfall zu Fall und verletzte sich leicht. Ein Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 6.000 Euro beziffert.

Ravensburg

Unfall im Begegnungsverkehr fordert Verletzte

Ein Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag um kurz vor 13 Uhr in Hinzistobel ereignet hat, hat zwei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von rund 23.000 Euro gefordert. Ein 31 Jahre alter Sprinter-Fahrer und der 42-jährige Lenker eines Taxis streiften sich in einer Kurve seitlich. Durch die wuchtige seitliche Kollision barsten die Scheiben des Taxis, am Sprinter wurde der Spiegel abgerissen und ins Taxiinnere geschleudert. Der 42-Jährige sowie eine 64-jährige Mitfahrerin erlitten durch die Glassplitter leichte Verletzungen, die ambulant im Krankenhaus behandelt wurden. Das Taxi war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen der Polizei zum Unfallhergang, insbesondere zu einem etwaig nicht eingehaltenen Rechtsfahrgebot, dauern derzeit an.

Weingarten

Ohne Führerschein und unter Drogen hinterm Steuer

Mit straf- und führerscheinrechtlichen Konsequenzen muss ein 45-jähriger Autofahrer rechnen, der am Donnerstag gegen 16 Uhr von einer Polizeistreife im Stadtgebiet gestoppt worden ist. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 45-Jährigen eindeutige Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss fest, ein Vortest verlief positiv auf Kokain und Amphetamin. Der Mann musste die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 45-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Seinen Wagen musste er stehen lassen.

Berg

Mann bei Arbeitsunfall verletzt

Beim Räderwechsel an einer landwirtschaftlichen Maschine ist am Donnerstag kurz nach 12 Uhr ein 29-jähriger Arbeiter auf einem landwirtschaftlichen Anwesen verletzt worden. Der Mann hatte den Häcksler zusammen mit einem Kollegen mit einem Wagenheber angehoben, um das Vorderrad auszutauschen. Plötzlich gab der Wagenheber nach und begrub den 29-Jährigen unter der Maschine. Obwohl der Kollege den Wagenheber sofort erneut betätigte, blieb der 29-Jährige vorerst unter dem Häcksler eingeklemmt. Die Freiwillige Feuerwehr, die nebst dem Rettungsdienst mit einem Großaufgebot vor Ort war, hob das Fahrzeug mit einem Luftkissen an und konnte so den Arbeiter bergen. Ein Rettungswagen brachte den Leichtverletzten in eine Klinik.

Baindt

Unfallflüchtiger hinterlässt erheblichen Sachschaden

Auf rund 5.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer im Zeitraum zwischen Mittwoch, 16.30 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, an einem Toyota verursacht hat. Der Toyota war am Fahrbahnrand der Straße "Dorfplatz" abgestellt. Ersten Erkenntnissen der Polizei streifte der Unbekannte den Wagen im Vorbeifahren und fuhr weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zu dem Unbekannten oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.

Aulendorf

Unfallflucht

Nach einem Spiegelstreifer im Begegnungsverkehr am Mittwoch gegen 17.45 Uhr auf der L 275 sucht die Polizei einen Unfallbeteiligten. Eine 63-Jährige war mit ihrem Pkw von Bad Waldsee in Richtung Bad Schussenried unterwegs, als ihr der Unbekannte auf Höhe Elchenreute entgegenkam und sich die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge streiften. Ohne anzuhalten fuhr der unbekannte Pkw-Lenker weiter. Personen, die Hinweise auf den Unbekannten oder dessen Fahrzeug, an dem der linke Außenspiegel beschädigt sein dürfte, geben können, mögen sich unter Tel. 07524/4043-0 beim Polizeiposten Bad Waldsee melden.

Wangen

Polizeibeamte bei tierischem Einsatz

Zu einem Einsatz der etwas anderen Art wurden Polizeibeamte am frühen Freitagmorgen kurz nach 2 Uhr in die Ravensburger Straße gerufen. Ein Verkehrsteilnehmer meldete mehrere freilaufende Kamele, die auf der Straße und den Gleisen spazierten. Die Polizisten staunten nicht schlecht, als sie dort tatsächlich drei der Höckertiere antrafen. Das Trio hatte sich einen Ausflug von einem nahegelegenen Zirkus erlaubt. Der Ausflug dauerte jedoch nicht lange an, kurz darauf waren die drei Kamele wieder hinter Schloss und Riegel in ihrem Gehege.

Isny

Polizei sucht nach Unfall Zeugen

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag kurz nach 9 Uhr im Schwanenweg ereignet hat, sucht die Polizei Zeugen. Ersten Erkenntnissen der Beamten zufolge übersah eine 42-jährige Ford-Fahrerin beim Queren des Schwanenwegs von der Reiffenstraße kommend eine 33-jährige vorfahrtsberechtigte Skoda-Lenkerin. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07562/97655-0 beim Polizeiposten Isny zu melden.

Leutkirch

Unbekannte beschädigen Gerüst

Ein Baugerüst, das an einem Schulgebäude in der Bischof-Sproll-Straße aufgestellt ist, haben Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch beschädigt. Die Täter verbogen Gerüstteile und rissen diese teilweise aus der Verankerung. Der Sachschaden beträgt rund 5.000 Euro. Sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

Bad Wurzach

Polizei entdeckt während Christbaumtransport Fahrer ohne Führerschein am Steuer

Polizeibeamte des Polizeipostens Bad Wurzach haben am Donnerstag im Rahmen des Begleitens des Weihnachtsbaums in einem Teilort eine Straftat aufgedeckt. Während einer Besprechung zur Transportbegleitung fuhr ein 56 Jahre alter Autofahrer an den Polizisten vorbei. Die Beamten erkannten diesen sofort, weil gegen den Mann ein Fahrverbot verhängt worden war, das bereits seit mehreren Wochen bestand. Auch dem 56-Jährigen wurde die Situation bewusst, er gab Gas und fuhr weg. Er muss nun mit einem Strafverfahren wegen Fahrens trotz Fahrverbot rechnen.

Aichstetten

Polizei sucht nach Unfall auf Autobahn Zeugen

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag kurz nach 7 Uhr auf der A 96 an der Anschlussstelle Aichstetten in Fahrtrichtung Lindau ereignet hat, sucht die Verkehrspolizei Zeugen. Ein bislang unbekannter Sattelzuglenker fuhr mit langsamer Geschwindigkeit von der Einfädelspur auf die rechte Fahrspur ein, obwohl sich dort bereits ein 37-jähriger Sattelzuglenker befand. Dieser warnte zwar den Unbekannten mittels Lichthupe, musste dann aber auf die linke Spur ausweichen, um ein frontales Auffahren auf den deutlich langsameren Sattelzug zu vermeiden. Auf der Überholspur befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits ein 50-Jähriger mit seinem Sattelzug. Der 37-Jährige touchierte dabei die Sattelzugmaschine des 50-Jährigen, an der Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand. Der Auflieger des 37-Jährigen wurde ebenfalls beschädigt, der Schaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der bislang unbekannte Sattelzuglenker fuhr unbeeindruckt in Richtung Lindau weiter. Zu einer Kollision mit ihm war es nicht gekommen. Hinweise zu dem Unbekannten oder dessen weißer Sattelzugmaschine nehmen die Beamten unter Tel. 07563/9099-0 entgegen.

