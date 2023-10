Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ortung von Fahrrad

Sömmerda (ots)

Dank Ortung wurden gleich zwei gestohlene Fahrräder aufgefunden. Freitagnacht musste ein 43-Jähriger Anzeige erstatten. In Sömmerda hatte man ihm sein Fahrrad geklaut. Glücklicherweise hatte dieser eine Vorrichtung an seinem Gefährt angebracht, die eine Ortung möglich machte. So wurde das gestohlene Fahrrad kurze Zeit später in Sömmerda aufgefunden. Besonders erfreulich war, dass man einen weiteren Fund gemacht hatte. Neben dem Fahrrad des 43-Jährigen stand vor Ort ein weiterer Drahtesel. Die Polizei überprüfte diesen und stellte fest, dass er am 02.10.2023 in Jena geklaut worden war. Beide Fahrräder haben einen Gesamtwert von über 6.700 Euro. Die Beamten stellten beide Räder sicher. (SE)

