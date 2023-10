LPI-EF: Eine Warnbarke führt zu Diebesgut

Erfurt (ots) - Am Samstag wurden Diebe gleich zweimal durch Alarmanlagen vertrieben. In der Andreasvorstadt hatten Unbekannte versucht in einen Getränkemarkt einzubrechen. Als sie sich gerade an der Zugangstür zu schaffen machten, wurde das akustische Signal ausgelöst. Die Einbrecher ergriffen daraufhin die Flucht. In der Innenstadt hatten zudem unbekannte Täter versucht in ein Fahrradgeschäft einzubrechen. Dabei ...

