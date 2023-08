Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erneut drei weitere Einbruchsversuche in Apolda

Apolda (ots)

Unbekannte versuchten erneut in der Kronfeldstraße, in der Franz-Mehring-Straße und in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße in Apolda, Haustüren von Mehrfamilienhäusern aufzuhebeln. Die Einbruchsversuche geschahen in dem Zeitraum vom 6.8.2023 nachmittags - 08.08.2023 mittags. Zum Glück blieben die Versuche erfolglos, allerdings verursachten die Unbekannten einen gesamten Schaden von ca. 1150,- Euro. Aktuell geht die Polizei Apolda erneut von einer Serie von Angriffen auf Wohnungseingangstüren aus und bittet die Bevölkerung um erhöhte Sensibilität und Meldung aller verdächtigen Personen, welche sich im Zeitraum von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr im Innenstadtbereich von Apolda aufhalten (Tel.: 03644/541- 0).

