LPI-J: Unfallflucht

Jena (ots) - Am Montag konnten zwei Personen bei einem Ladendiebstahl in einem Einkaufsmarkt in der Kesslerstraße gestellt werden. Entwendet wurden Waren im Gesamtwert von ca. 110,- Euro. Der 23-jährige Mann und die 19-jährige Frau handelten unabhängig voneinander. Anzeige wurde erstattet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

