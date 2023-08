LPI-J: Ladendiebe gestellt

Apolda (ots) - In der Nacht von Sonntagabend auf Montagfrüh versuchten sich wieder Unbekannte in der Kronfeldstraße in Apolda, an der Haustür eines Mehrfamilienhauses. Dort wurde versucht die Haustür eines 81-Jährigen aufzuhebeln. Dies misslang, allerdings entstand ein Schaden von ca. 200 Euro. In der August-Berger-Straße in Apolda, fand ebenfalls ein versuchter Einbruch statt. Hier wurde im Zeitraum vom 03.08.2023 ...

