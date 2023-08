LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle

Weimar (ots) - In der Zeit vom 21.07.2023, 16:00 Uhr bis zum 07.08.2023, 09:30 Uhr, hatte der Fahrer eines Opel Vectra seinen Pkw auf dem Pendlerpark- platz in der Ortslage Legefeld abgestellt. Als er am 07.08.2023 zu dem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er das Fehlen beider Kennzeichen fest. Es handelt sich um amtliche Kennzeichen "FG..." aus dem Zulassungs- bereich Freiberg / Landkreis Mittelsachsen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

mehr