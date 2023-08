Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildunfälle

Weimar (ots)

In der Zeit von Sonntag, 22:50 Uhr bis Dienstag 04:30 Uhr ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich der Polizei Weimar wieder mehrere Wildunfälle.

Am Sonntag gegen 14:40 Uhr befuhr der Fahrer eines Pkw Skoda die B 7 aus Nohra kommend in Richtung Erfurt. Ca. 150 Meter vor dem Napoleonstein überquerte plötzlich ein Wildschwein die Fahr- bahn. Trotz Gefahrenbremsung konnte der Fahrer eine Kollision nicht mehr verhindern. Der Schwarzkittel wurde dabei tödlich verletzt. Der Skoda wurde durch den Zusammenstoß erheblich beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro.

Der Fahrer eines Pkw Mercedes fuhr am Montag gegen 20:00 Uhr auf der B 7 von Weimar in Richtung Erfurt. Hier überquerte im Bereich Mönchenholzhausen ein Reh die Fahrbahn und es kam zur Kollision. Das Tier entfernte sich anschliessend von der Unfallstelle, Am Pkw entstand Sachschaden.

Am Dienstag gegen 04:30 Uhr kam es auf der B 85, ca. 500 Meter vor dem Ortseingang Lengefeld aus Richtung Blankenhain kommend Auch hier kollidierte der Fahrer trotz Gefahrenbremsung mit einem die Fahrbahn überquerenden Reh. Am Pkw enstand Sachschaden. Das Tier hatte wendiger Glück, es überlebte den Zusammenstoß nicht.

