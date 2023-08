LPI-J: Spiel mit dem Feuer

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Camburg: Während des Tatzeitraumes 30.07.23 - 06.08.23 entwendeten Unbekannte aus einem Gartenhaus in der Feldstraße sämtliche Taufgeschenke im Wert von ca. 1000,- Euro. Hinweise nimmt die Polizei Saale-Holzland unter 036428 64-0 oder per E-Mail an pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de, mit Nennung des Aktenzeichens 0203780/2023, entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

