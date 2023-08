Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Drei weitere Einbruchsversuche in Apolda

Apolda (ots)

In der Nacht von Sonntagabend auf Montagfrüh versuchten sich wieder Unbekannte in der Kronfeldstraße in Apolda, an der Haustür eines Mehrfamilienhauses. Dort wurde versucht die Haustür eines 81-Jährigen aufzuhebeln. Dies misslang, allerdings entstand ein Schaden von ca. 200 Euro. In der August-Berger-Straße in Apolda, fand ebenfalls ein versuchter Einbruch statt. Hier wurde im Zeitraum vom 03.08.2023 Nachmittag bis 07.08.2023 Mittag versucht eine Haustür aufzubrechen. Auch hier blieb es glücklicherweise bei dem Versuch. Dieser Schaden beläuft sich auch auf ca. 200 Euro. Ein dritter Vorfall ereignete sich im Zeitraum vom 21.07.2023 bis 06.08.2023 in Apolda, am Heidenberg. Unbekannte versuchten hier, eine erst kürzlich neu eingebaute Tür aufzuhebeln und verursachten einen Schaden von ca. 700 Euro. Aktuell geht die Polizei Apolda erneut von einer Serie von Angriffen auf Wohnungseingangstüren aus und bittet die Bevölkerung um erhöhte Sensibilität und Meldung aller verdächtigen Personen, welche sich im Zeitraum von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr im Innenstadtbereich von Apolda aufhalten (Tel.: 03644/541- 0).

