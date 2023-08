Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ins Schleudern geraten

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Montagabend verlor die Fahrerin eines PKW Opel die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Die Frau befuhr die Landstraße L1110 und geriet auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern. In weiterer Folge kam der PKW von der Straße ab und prallte gegen eine Felswand. Durch die Wucht, wurde das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kippte um. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die 78-jährige Fahrerin blieb zum Glück unverletzt

