PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg

Unfallverursacher nach Widerstand in Gewahrsam

Am frühen Sonntagmorgen fuhr ein 35-jähriger Mercedes-Fahrer in der Tettnanger Straße über eine Verkehrsinsel und verursachte hierbei Sachschaden in vierstelliger Höhe. Bei der Unfallaufnahme stritt der erheblich alkoholisierte Mann zunächst ab gefahren zu sein. Nachdem seine Fahrereigenschaft von den ermittelnden Beamten jedoch festgestellt worden war und ihm auf Grund seiner Alkoholisierung eine Blutentnahme drohte, wurde er aggressiv und widersetzte sich den Maßnahmen. Weiterhin beleidigte er die Beamten. Die angeordnete Blutentnahme wurde in der Folge unter Zwang durchgeführt. Die restliche Nacht musste er in der Zelle beim Polizeirevier verbringen. Den Mann erwartet nun neben der Strafanzeige wegen dem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss noch eine weitere wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung.

