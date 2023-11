PP Ravensburg: Ergänzung zur Meldung aus dem Bodenseekreis vom 26.11.2023

Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Unfallverursacher nach Widerstand in Gewahrsam Am frühen Sonntagmorgen fuhr ein 35-jähriger Mercedes-Fahrer in der Tettnanger Straße über eine Verkehrsinsel und verursachte hierbei Sachschaden in vierstelliger Höhe. Bei der Unfallaufnahme stritt der erheblich alkoholisierte Mann zunächst ab gefahren zu sein. Nachdem seine Fahrereigenschaft von den ermittelnden Beamten jedoch ...

mehr