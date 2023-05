Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr dreimal im Einsatz

Sprockhövel (ots)

Am Donnerstag wurde die Feuerwehr gegen 8.20 Uhr zu einem Schulgebäude an der Geschwister-Scholl-Straße gerufen. Dort hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Vor Ort konnte kein Schadensfeuer festgestellt werden, so dass die Feuerwehr nach dieser Fehlalarmierung gegen 9.00 Uhr den Einsatz beenden konnte. Gegen 12.30 Uhr unterstützte die Feuerwehr an der Schmiedestraße den Rettungsdienst bei dem Transport eines Patienten zum Krankentransportwagen. Ein weiteres Mal wurde die Feuerwehr gegen 13.30 Uhr zur Gevelsberger Straße gerufen. Dort löschten die Einsatzkräfte das Feuer in einem Abfallbehälter.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell