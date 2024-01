Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Radfahrer im Kreisverkehr erfasst

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Heerweg / Alter Postweg;

Unfallzeit: 18.01.2024, 07.25 Uhr;

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer am Donnerstag in Gronau bei einem Unfall erlitten. Eine 24-jährige Gronauerin war gegen 07.25 Uhr mit ihrem Wagen aus Richtung Gildehauser Straße kommend auf dem Alten Postweg unterwegs und wollte in den Kreisverkehr mit dem Heerweg einfahren. Dabei kam es zur Kollision mit einem 18 Jahre alten Radfahrer aus Gronau - dieser hatte sich bereits im Kreisel befunden. Rettungskräfte versorgten den Leichtverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell