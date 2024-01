Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240117-2-pdnms Einbrecher entwendet zwei Sektflaschen

Neumünster (ots)

Im Zeitraum vom 15.01.24 (15:00 Uhr) bis zum 16:01.24 (08:00) wurde in die Garage einer Seniorenresidenz in der Sedanstraße in Neumünster eingebrochen.

Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und entwendeten neben zwei Flaschen Sekt auch mehrere Werkzeuge.

Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar.

Die Kriminalpolizei Neumünster hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, die im genannten Zeitraum etwas Auffälliges bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 04321-945 0 zu melden.

Des Weiteren bittet die Polizei Anwohner, die in dem genannten Bereich wohnen und Überwachungskameras installiert haben, diese zu überprüfen, ob Aufnahmen von Personen vorliegen, welche sich im tatrelevanten Zeitraum unberechtigt im Aufzeichnungsbereich der Kameras aufgehalten haben.

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell