POL-NMS: 240116-4-pdnms Die Polizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbrüchen

Im Zeitraum vom 13.01.24 bis 15.01.24 kam es in den Ortschaften "Altwittenbek" und "Goosefeld" zu jeweils einem Wohnungseinbruchdiebstahl, bei denen sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu zwei Einfamilienhäusern verschafften und unter anderem Bargeld entwendeten.

An der Anschrift "Steenrott" in Altwittenbek rissen Unbekannte im Zeitraum vom 13.01.24 bis zum 15.01.24 ein Fenster aus der Verankerung und gelangten so in das tatbetroffene Gebäude.

Am 15.01.24, zwischen 18:00 Uhr und 18:40 Uhr, verschafften sich an der Anschrift "Bergkoppel" in Goosefeld bislang ebenfalls unbekannte Personen Zutritt zu einem Einfamilienhaus.

In beiden Fällen wurden die Objekte komplett durchwühlt und nach Stehlgut durchsucht.

Es wurde eine geringe Höhe an Bargeld entwendet.

Die Kriminalpolizei Eckernförde hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, die im genannten Zeitraum auffällige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 04351-89212 600 (Kriminalpolizei) oder 04351-908 0 (Revier Eckernförde) zu melden.

Des Weiteren bittet die Polizei Anwohner, die in den genannten Bereichen wohnen und Überwachungskameras installiert haben, diese zu überprüfen, ob Aufnahmen von Personen vorliegen, welche sich im tatrelevanten Zeitraum unberechtigt im Aufzeichnungsbereich der Kameras aufgehalten haben.

