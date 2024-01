POL-NMS: 240116-3-pdnms Unfall durch Schneeglätte sorgt für Vollsperrung der A7

Rendsburg (ots) - Im Broackerweg in Rendsburg ist es zwischen dem 10.01.24 und dem 13:01.24 zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Unbekannte Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und verschafften sich Zutritt zu dem Gebäude. Die Bewohner des Einfamilienhauses befinden sich zurzeit im Urlaub, so dass bisher nichts zum Stehlgut bekannt ist. Die ...

mehr