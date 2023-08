LPI-SHL: Kennzeichen entwendet

Oberhof (ots) - Ein bislang unbekannter Täter versuchte in der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen in einen Lebensmittelmarkt in der Gräfenrodaer Straße in Oberhof einzubrechen. Der Unbekannte scheiterte jedoch an der Tür und gelangte nicht ins Innere. Er verursachte einen Sachschaden von ca. 2.500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 unter Angabe des Aktenzeichens 0226388/2023 beim ...

