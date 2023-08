Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Streit auf Parkplatz

Schmalkalden (ots)

Ein 57-jähriger Lkw-Fahrer beabsichtigte gestern Abend seine Waren in einem Lebensmittelmarkt in Schmalkalden zu entladen und geriet hierbei mit einem 43-Jährigen, der vor dem Eingang saß, aneinander. Der 43-Jährige begab sich anschließend ungefragt in den für ihn fremden Lastwagen, zog den Zündschlüssel ab und warf diesen weg. Der Brummi-Fahrer forderte ihn mehrfach auf aus dem Fahrzeug zu steigen. Hierbei kam es zur Rauferei. Als der leicht verletzte Lkw-Fahrer mit seinem Handy anschließend die Polizei rufen wollte, entriss ihm sein Kontrahent das Telefon und warf es zu Boden. Gegen ihn leiteten die Beamten Anzeigen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ein.

