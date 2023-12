Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagmittag kam es in der Pfaffenbergstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lieferwagen und einem Bus. Es wurde niemand verletzt. Der Busfahrer streifte beim Abbiegen aus der Straße Im Dunkeltälchen mit seinem Fahrzeug einen Mercedes. Der Fahrer des Transporters stand auf der Linksabbiegespur neben dem Bus, als es zu dem Zusammenstoß kam. An dem Benz wurde ein Außenspiegel beschädigt. Die Polizei nahm den Unfall auf. |cla

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell