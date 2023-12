POL-PPWP: Einbrecher bei Tat gestört

Kaiserslautern (ots) - Ein Langfinger entwendete am Montagabend in einem Discounter in der Innenstadt diverse Lebensmittel im Wert von 34 Euro, obwohl er noch circa 40 Euro Bargeld mitführte. Der Mann räumte gegenüber der alarmierten Polizeistreife die Tat ein. Während der Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass der 45-Jährige kurz zuvor in einer unmittelbar angrenzenden Drogerie ein Maniküremäppchen nebst Nagelschere ...

mehr