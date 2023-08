Polizei Münster

POL-MS: "Sicher im Alter" - Aktionswoche der Polizei für mehr Sicherheit von Seniorinnen und Senioren

Münster (ots)

Im Rahmen einer Aktionswoche "Sicher im Alter" vom 18. bis zum 25. August setzt die Polizei einen Fokus auf mehr Sicherheit von Seniorinnen und Senioren. Interessierte haben die Möglichkeit, sich an sechs Aktionstagen bei der Polizei zu informieren, mit der Polizei zu diskutieren und auch Technik mit Polizeiunterstützung auszuprobieren. Spezialisten für das Thema Kriminalprävention und Verkehrsunfallprävention sind in der Woche im Einsatz:

- Am Freitag (18.8.) auf dem Wochenmarkt in Hiltrup an der Moränenstraße. Dort gibt es in der Zeit von 9 bis 12 Uhr einen Beratungsstand zu Straftaten zum Nachteil älterer Menschen und einen Pedelec-Simulator. Auch Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf wird den Einsatzkräften einen Besuch abstatten.

- Am Montag (21.8.) gibt's in der Zeit von 11 bis 12:30 Uhr an der Volkshochschule (Aegidiimarkt) einen Vortrag zum Thema "im Alter sicher leben" (Anmeldung ist nicht erforderlich).

- Am Dienstag (22.8.) bieten Spezialisten Fachberatung rund um Kriminalität und Gefahren im Straßenverkehr an der Rothenburg 2 angeboten (Anmeldung ist nicht erforderlich).

- Am Mittwoch (23.8.) besteht die Möglichkeit, sich in der Zeit von 9 bis 12 Uhr zu Gefahren am Telefon, Gefahren Zuhause und Gefahren unterwegs auf dem Wochenmarkt zu informieren.

- Am Donnerstag (24.8.) gibt es eine weitere Fachberatung in der Zeit von 10 bis 13 Uhr zu Kriminalitäts- und Verkehrsthemen an der Rothenburg 2.

- Am Donnerstag (24.8.) wird im Borchert-Theater um 15 Uhr das Theater-Stück "Leg sofort auf!". Karten können an der Theaterkasse käuflich erworben werden.

- Am Freitag (25.8) wird ein morgens (9.30 Uhr) und mittags (13 Uhr) ein geführtes Pedelec- und Radfahrtraining (jeweils 90 Minuten) angeboten. (Anmeldung unter VU-Praevention/Opferschutz-osb.muenster@polizei.nrw.de erforderlich). Der Treffpunkt ist vor der Verkehrspolizei an der Hammer Straße 234. Das eigene Fahrrad ist mitzubringen.

Weitere Informationen: https://muenster.polizei.nrw/artikel/aktionswoche-sicher-im-alter

