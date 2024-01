Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Wohnhaus

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Schumannweg;

Tatzeit: zwischen 18.01.2024, 23.00 Uhr, und 19.01.2024, 09.00 Uhr;

In ein Wohnhaus gewaltsam eingedrungen sind Unbekannte in Gronau. Zu dem Geschehen am Schumannweg kam es zwischen Donnerstag, 23.00 Uhr, und Freitag, 09.00 Uhr. Ob die Täter Beute machten, stand zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell