Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch scheitert

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Kaiser-Wilhelm-Straße;

Tatzeit: zwischen 19.01.2024, 15.00 Uhr, und 20.01.2024, 08.20 Uhr;

Unbekannte wollten in der Nacht zum Samstag in Bocholt in ein Betriebsgebäude an der Kaiser-Wilhelm-Straße eindringen. Um hineinzukommen, hatten die Täter eine Fensterscheibe eingeschlagen. Die innenliegende zweite Scheibe hielt jedoch stand. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell