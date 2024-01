Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher flüchtet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Holtwicker Straße;

Tatzeit: 20.01.2024, 07.45 Uhr;

Die Flucht ergriffen hat am Samstagmorgen ein Einbrecher in Bocholt: Ein Zeuge hatte den Mann offensichtlich gestört, als er in einem Wohnhaus an der Holtwicker Straße Beute machen wollte. Der Täter hatte sich zuvor gewaltsam Zugang verschafft. Um möglichst schnell wieder aus dem Gebäude zu kommen, schlug er eine Terrassentür ein und lief über die Adlerstraße in Richtung Dinxperloer Straße. Abgespielt hat sich das Geschehen gegen 07.45 Uhr. Zu dem Geflüchteten liegt folgende Beschreibung vor: circa 20 bis 25 Jahre alt, sportlich-schlank, circa 1,70 bis 1,75 Meter groß, bekleidet mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Jogginghose, einer schwarzen Mütze und vermutlich schwarzen Handschuhen. Die Polizei erbittet Hinweise an die zuständige Kriminalinspektion I in Borken unter Tel. (02861) 9000. (to)

