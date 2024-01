Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichendiebstahl - Ukrainische Nummernschilder entwendet - Diebstahl von vorderem Kennzeichen

Vogelsbergkreis (ots)

Kennzeichendiebstahl

Lauterbach. Die beiden amtlichen Kennzeichen VB-AR 117 eines grauen Suzuki stahlen Unbekannte zwischen Samstagmittag (13.01.) und Montagvormittag (15.01.). Im Tatzeitraum stand das Auto auf dem Hof einer Werkstatt in der Schlitzer Straße. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Ukrainische Nummernschilder entwendet

Lauterbach. Zwischen dem 22. Dezember 2023 und dem 14. Januar 2024 entwendeten Unbekannte die beiden ukrainischen Nummernschilder AH 2753 KT. Zur Tatzeit waren die Kennzeichen auf einem auf einem Parkplatz abgestellten Fahrzeug in der Karlstraße angebracht. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von vorderem Kennzeichen

Lauterbach. Von einem schwarzen Seat Leon demontierten Unbekannte am Sonntag (14.01.), zwischen 17.30 Uhr und 20.15 Uhr, das vordere amtliche Kennzeichen VB-RC 51. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkplatz in der Straße "Am Sportfeld". Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell