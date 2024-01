Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw beschädigt - Hoher Sachschaden - Versuchter Einbruch

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Pkw beschädigt - Hoher Sachschaden

Bad Hersfeld. In der Nacht zu Sonntag (14.01.) schlugen Unbekannte mehrere Scheiben eines schwarzen Audi Q7 ein und zerstachen obendrein Reifen des Pkw. Insgesamt entstand hierdurch Schaden von rund 20.000 Euro. Im Tatzeitraum stand der Audi vor einer Bar in der Straße "Neumarkt". Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Bad Hersfeld. Unbekannte versuchten die Tür zu einer öffentlichen Einrichtung in der Heinrich-Börner-Straße aufzuhebeln. Dies misslang jedoch, sodass die Täter nicht in die Räumlichkeiten gelangten und lediglich Sachschaden in noch unbekannter Höhe hinterließen. Der Schaden wurde am Samstag (13.01.) festgestellt. Eine genau Tatzeit ist nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

