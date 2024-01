Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Autoreifen gestohlen - Sexuelle Belästigung - Mountainbike gestohlen

Fulda (ots)

Autoreifen gestohlen

Hünfeld. In der Geisaer Straße stahlen Unbekannte zwischen dem 5. Januar und dem 12. Januar vier Autoreifen samt Aluminiumfelgen im Wert von rund 1.100 Euro aus der Garage eines Mehrfamilienhauses. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sexuelle Belästigung

Fulda. In der Nacht zu Samstag (13.01.) griff ein Unbekannter in der Karlstraße einer 23-Jährigen aus Fulda, die mit einem Gardekostüm bekleidet war, an ihr Gesäß. Als sie sich in die Richtung des Täters wandte, ergriff dieser die Flucht. Er kann folgendermaßen beschrieben werden: männlich, circa 25 Jahre alt, dunkle Hautfarbe, schwarze hoch geflochtene Haare. Die Person war bekleidet mit einer weißen Jacke und einer dunklen Hose. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mountainbike gestohlen

Gersfeld. Ein schwarz-blaues Mountainbike des Herstellers Ghost im Wert von rund 500 Euro stahlen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (13.01.) aus einer Scheune im Bereich Marktplatz. Die Unbekannten verschafften sich über eine hölzerne Hintertür Zutritt zum Gebäude. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

