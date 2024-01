Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Linienbus - Kennzeichendiebstahl

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Linienbus

Alsfeld. Am Freitagabend (12.01.), zwischen 18 Uhr und 18.25 Uhr, öffneten Unbekannte die Zugangstüren eines Linienbusses gewaltsam. Anschließend entnahmen die Langfinger eine noch unbekannte Menge Bargeld sowie ein Paar In-Ear-Kopfhörer im Wert von etwa 90 Euro. Im Tatzeitraum stand der Linienbus mit Marbuger-Kennzeichen in der Straße "An der Au". Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Kirtorf. Das hintere amtliche Kennzeichen VB-AJ 33 eines grauen Skoda Rapid entwendeten Unbekannte am Samstag (13.01.). Im Tatzeitraum, zwischen 1.15 Uhr und 8 Uhr, stand das Auto im Rabenbornsweg gegenüber einer Mehrzweckhalle. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

