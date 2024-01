Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Helmut J. aus Neuhof weiterhin vermisst - Suche geht weiter

Neuhof (ots)

Seit Samstagmittag (13.01.) laufen in Neuhof und Umgebung umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem vermissten Helmut J. (wir haben berichtet). Alle bisherigen Maßnahmen führten nicht zum Auffinden des 82-Jährigen, weshalb sich die Polizei mit einem erneuten Aufruf an die Öffentlichkeit wendet. Zuletzt wurde der Vermisste gegen 15 Uhr in einem Pflegeheim am Opperzer Berg gesehen.

Helmut J. kann wie folgt beschrieben werden: circa 170 - 175 cm groß, etwas kräftige Statur, graue Haare. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er ein bunt-kariertes Hemd, eine dunkle Jeans sowie schwarze Schuhe. Helmut J. ist orientierungslos und benötigt medizinische Hilfe.

Am Samstag (13.01.) und Sonntag (14.01.) waren bereits Einsatzkräfte mit einem Großaufgebot in Neuhof und Umgebung unterwegs. Neben zahlreichen Kräften der freiwilligen Feuerwehren, waren auch die Drohnenstaffeln des DRK und DLRG, der IBIS sowie Mantrailer-Suchhunde im Einsatz.

Am heutigen Montag (15.01.) geht die Suche weiter. Die Polizei wird zunächst insbesondere den Nahbereich rund um das Altenheim erneut absuchen und dafür auch Grundstücke betreten, um offene Gartenhäuser, Scheunen, Carports und ähnliche Gebäude zu überprüfen. Anwohnerinnen und Anwohner in Neuhof und Kalbach werden erneut darum gebeten, auf ihren Grundstücken an eben diesen Orten Ausschau nach dem Vermissten zu halten.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben können, werden gebeten sich an die Polizeistation Fulda unter 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Hier geht's zum Foto des Vermissten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/5691273

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell