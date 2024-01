POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Bad Hersfeld (ots) - Hauneck - Ein Sattelzug beschädigte am Freitag (12.01.) gegen 16:30 Uhr beim Wenden ein Verkehrszeichen in der Hersfelder Straße in Unterhaun. Die weiße Sattelzugmaschine mit blauem Auflieger entfernte sich nach dem Unfall in Richtung Bad Hersfeld, ohne dass sich der Fahrer um den entstandenen Schaden kümmerte. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Hinweise bitte an die ...

