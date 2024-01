Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall im Kreuzungsbereich

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (11.01.), gegen 23:30 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld die B27 aus Richtung BAB4 kommend in Fahrtrichtung Bad Hersfeld. Ein 55-jähriger Fahrer aus Bebra befuhr zeitgleich mit seinem Mercedes Sprinter die entgegengesetzte Richtung und beabsichtigte nach aktuellem Kenntnisstand in die Einmündung Carl-Benz-Straße abzubiegen. Dabei stieß er aus noch unklarer Ursache mit dem vorfahrtsberechtigten 25-Jährigen zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 16.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 25-jährige Pkw-Fahrer und seine 20-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Polizeistation Bad Hersfeld

