Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Büroräume - Versuchter Einbruch in gewerbliches Gebäude - Handy gestohlen - Kennzeichendiebstahl - Gemeinschädliche Sachbeschädigung - Diebstahl von Kennzeichen - Brand

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Büroräume

Bad Hersfeld. Zwischen Freitagnachmittag (12.01.), gegen 14.30 Uhr und Samstagmorgen (13.01.), gegen 8.30 Uhr, warfen Unbekannte eine Fensterscheibe eines Büros in einem Mehrparteienhaus in der Wehneberger Straße ein. Anschließend betraten die Einbrecher die Räumlichkeiten, welche sie danach durchsuchten. Mitsamt einer noch unbekannten Menge an Bargeld flüchteten die Täter schließlich unerkannt. Sie hinterließen etwa 2.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in gewerbliches Gebäude

Bad Hersfeld. In der Nacht zu Samstag (13.01.) versuchten Unbekannte sich unbefugten Zugang zu einem gewerblichen Gebäude in der Wehneberger Straße zu verschaffen. Als dies nicht gelang, flüchteten die Täter unerkannt. An der Zugangstür des Gebäudes entstanden jedoch etwa 1.200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Handy gestohlen

Bebra. Während des Besuchs in einer Lokalität in der Nürnberger Straße stahlen Unbekannte einer 43-jährigen Frau am Samstagabend (13.01.) das Handy - Samsung Galaxy im Wert von circa 500 Euro - aus ihrer Jackentasche. Nach aktuellem Kenntnisstand hatte die Dame das Kleidungsstück zwischen 21.30 Uhr und 23.30 Uhr über einen Stuhl in der Bar gehängt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Bad Hersfeld. Das vordere amtliche Kennzeichen HEF-XX 310 eines grauen Audi A4 stahlen Unbekannte zwischen Freitag (12.01.) und Sonntag (14.01.). Zur Tatzeit stand das Auto in der Straße "Unter der Stiegel" im Stadtteil Hohe Luft. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gemeinschädliche Sachbeschädigung

Friedewald. Einen Defibrillator rissen Unbekannte zwischen Samstagnachmittag (13.01.), gegen 17 Uhr und Sonntagvormittag (14.01.), etwa 9 Uhr, von einer Wand im Bereich eines Bushaltestelle in der Hauptstraße ab. Anschließend warfen die Täter das medizinische Gerät auf den Gehweg, wodurch dieses erheblich beschädigt und in der Folge unbrauchbar wurde. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1.100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Kennzeichen

Bebra. Zwei amtliche Autokennzeichen ROF-MD 5 stahlen Unbekannte am Sonntag (14.01.) zwischen 1 Uhr und 14 Uhr. Im Tatzeitraum stand der betroffene Pkw in der Friedrichstraße. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Brand

Nentershausen. Am Sonntagabend (14.01.), gegen 19.15 Uhr, kam es zu einem Brand einer umgebauten Lagerhalle in der Straße "Gunkelrode".

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen bemerkten Anwohner das Feuer und versuchten zunächst selbst zu löschen. Als dies nicht gelang, informierten sie die Einsatzkräfte. Über hundert Feuerwehrleute begannen umgehend nach ihrem Eintreffen vor Ort mit den Löscharbeiten. Das Objekt brannte allerdings vollkommen aus und stürzte in sich zusammen. Glücklicherweise konnte aber ein Übergreifen der Flammen auf ein nebenstehendes Gebäude verhindert werden. Es wurden zudem keine Personen verletzt.

Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die Mittagsstunden des heutigen Montags (15.01.) an. In diesem Kontext waren mehrere Bagger im Einsatz, welche die Trümmer und darin verbliebene Glutnester auseinanderzogen, sodass die Löscharbeiten vorangetrieben werden konnten.

Wie genau es zu dem Feuer kommen konnte, ist momentan noch unklar und Bestandteil der Ermittlungen der Kriminalpolizei Bad Hersfeld. Aktuell liegen allerdings keinerlei Hinweise auf Brandstiftung vor.

Durch das Feuer entstand Gesamtsachschaden von circa 150.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell