Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Kabeldieb ergreift die Flucht

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Schersweide;

Tatzeit: 20.01.2024, 15.00 Uhr;

Ein Kabel stehlen wollte ein Unbekannter am Samstag in Bocholt. Eine Zeugin hatte gegen 15.00 Uhr beobachtet, dass sich der Mann auf das Gelände einer Firma an der Straße Schersweide begeben hatte. Offensichtlich fühlte sich der Tatverdächtige ertappt: Als er die Frau sah, flüchtete er und ließ das 15 Meter lange Kabel zurück. Der Unbekannte war circa 30 Jahre alt und schwarz gekleidet. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell