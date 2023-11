Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Zwei mutmaßliche Ladendiebe festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Zwei 38 und 53 Jahre alte Männern wird vorgeworfen, am Freitag (24.11.2023) gegen 15.30 Uhr in einem Warenhaus gemeinschaftlich einen Ladendiebstahl begangen zu haben. Ein 46-jähriger Ladendetektiv beobachtete, wie der 53-Jährige zwei Brillenetuis, eine Sonnenbrille sowie zwei Parfums aus der Auslage nahm und diese in seinen Rucksack steckte. Dabei versuchte sein 38-jähriger Begleiter, ihn mit dem Körper abzuschirmen. Bei der Durchsuchung der beiden Männer wurde einschlägiges Werkzeug sowie weiteres mutmaßliches Diebesgut aus anderen Geschäften aufgefunden. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die beiden georgischen Staatsangehörigen werden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls am 25.11.2023 dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

